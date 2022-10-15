مقتل شخص وفقدان آخرين جراء عواصف عاتية في اليونان

المصدر: د ب ا

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تسببت عواصف خريفية عاتية في إحداث أضرار وأوضاع صعبة في مناطق عديدة في اليونان اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "كاثاميريني" اليونانية اليومية أن رجلا/50 عاما/ لقي حتفه بعد أن جرفت كتل المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة سيارته.

وأعلنت الصحيفة فقدان العديد من الأشخاص، وقالت إن تغيرا عنيفا في الطقس فاجأ الناس من أمس الجمعة إلى اليوم.

وكانت المنطقة المحيطة بمدينة هيراكليون الساحلية في جزيرة كريت في طليعة الأماكن التي تأثرت بقوة بهذه العواصف.

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