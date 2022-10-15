40 قتيلاً على الأقل حصيلة ضحايا انفجار المنجم في تركيا

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الانفجار في منجم للفحم في شمال تركيا إلى 40 شخصا على الأقل، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السبت.

وقال صويلو غداة أحد أسوا الحوادث الصناعية منذ سنوات في تركيا "أحصينا 40 قتيلا بالمجموع. تمكّن 58 من عمال المنجم من النجاة بأنفسهم".

بدوره، أفاد وزير الطاقة فاتح دونميز "نقترب من نهاية عملية الإنقاذ".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن اليوم السبت، أن 15 شخصا ما زالوا عالقين صباح السبت في منجم فحم في تركيا بعد أكثر من 16 ساعة من انفجار أسفر عن سقوط 28 قتيلا حسب آخر حصيلة رسمية.

وقال وزير الداخلية في أعقاب الانفجار الذي وقع في الساعة 18,15 (15,15 ت غ) في شمال غرب تركيا الجمعة "تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا (عالقون) هناك ونحاول إنقاذهم".

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