بعد 16 ساعة من الانفجار.. 15 شخصاً ما زالوا عالقين في منجم الفحم بتركيا

المصدر: وكالات

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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن 15 شخصا ما زالوا عالقين صباح السبت في منجم فحم في تركيا بعد أكثر من 16 ساعة من انفجار أسفر عن سقوط 28 قتيلا حسب آخر حصيلة رسمية.

وقال وزير الداخلية في أعقاب الانفجار الذي وقع في الساعة 18,15 (15,15 ت غ) في شمال غرب تركيا الجمعة "تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا (عالقون) هناك ونحاول إنقاذهم".

ولقي 28 عاملا على الأقل مصرعهم في انفجار منجم في بلدة "أماسرا" التركية بمقاطعة "بارتين" الساحلية على البحر الأسود.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة - في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" - إن 28 من عمال المناجم لقوا مصرعهم، وتم نقل 11 آخرين إلى المستشفيات، بينما

وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن إنقاذ 58 عاملا فيما لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة من أجل إغاثة 15 شخصا مازالوا عالقين في المنجم.

ورجح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن يكون الانفجار ناجم عن اشتعال.



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