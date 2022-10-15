الولايات المتحدة تقدم 725 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

المصدر: د ب ا

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قدمت الولايات المتحدة أسلحة إضافية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 725مليون دولار.

وأوضح البيت الأبيض إن هذه الحزمة من المساعدات تتضمن أنظمة إطلاق صواريخ متنقلة طراز "هيمارس"، وذخيرة وعربات مدرعة وإمدادات طبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان" سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني فى الدفاع عن حريته واستقلاله بشجاعة نادرة وعزيمة لا تلين. القدرات التي نقدمها بالغة الدقة من أجل إحداث اختلاف كبير على أرض المعركة لصالح أوكرانيا".

وتعود صفقة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا إلى مخزون وزارة الدفاع، ومن شأنها أن تصل بالمساعدات العسكرية الأمريكية الإجمالية المقدمة لأوكرانيا منذ بداية عهد الرئيس جو بايدن إلى 3ر18 مليار دولار، وفق وزارة الخارجية الأمريكية.

وقدمت الولايات المتحدة معظم هذه المساعدات في أعقاب بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

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