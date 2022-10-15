العالم أمام تحدي خفض معدلات الفقر

المصدر: إعداد- محمد خالد - غرافيك : حسام الحوراني

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أزمات متزامنة يشهدها العالم، بدءاً من جائحة «كورونا» وتداعياتها المختلفة، وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على العالم، وهي الأزمات التي أثرت على المستهدفات الدولية بالنزول بمعدلات الفقر العالمي إلى أقل من 3 في المئة بحلول العام 2030. لقد صارت تلك المستهدفات «حلماً بعيد المنال» طبقاً للبنك الدولي، ما لم تُتخذ تدابير سريعة من شأنها السيطرة على تنامي نسب الفقر، وفيما تحيي الأمم المتحدة في 17 أكتوبر من كل عام اليوم الدولي للقضاء على الفقر، هذا ما تقوله البيانات إزاء معدلات الفقر حول العالم.

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