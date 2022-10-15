مقتل 12 شخصاً بالسواطير شرقي الكونغو الديموقراطية

المصدر: أ ف ب

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قتل إرهابيون مجهولون 12 شخصا بالسواطير أمس الجمعة في قرية في إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يعاني منذ سنوات من أعمال عنف ترتكبها جماعات إرهابية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وهاجم إرهابيون صباح أمس الجمعة سكان قرية ماسومي الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من وسط كوماندا في إقليم إيرومو، حسب ما قال الناشط المدني غوستاف كاكاني.

وأضاف كاكاني "الضحايا نساء ورجال قتلوا بالسواطير. بعض الجثث مقطوعة الرأس والبعض الآخر مقيّد. وقد عانى الضحايا من تعذيب بشع قبل إعدامهم". وأوضح أن الجثث نُقلت إلى مركز صحي في انتظار الدفن.

تشهد منطقة إيرومو باستمرار هجمات تنسب إلى متمردي "القوات الديموقراطية المتحالفة" التي يصفها تنظيم "داعش" بأنها فرع له في وسط إفريقيا.

لكن كاكاني قال "لن نحمل المسؤولية للقوات الديمقراطية المتحالفة. لم يتم تحديد الجناة بوضوح"، مردفا "ما يحدث لنا مروّع".

من جهته، أكد الكولونيل سيرو سيمبا المسؤول العسكري لإقليم إيرومو أنه "تم العثور على 12 جثة... مرتكبو هذه الجريمة قطاع طرق ولن نسمح لهم بالتحرك".

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