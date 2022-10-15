بيونغيانغ تستفز العالم بـ«صاروخ جديد»

المصدر: (بيونغيانغ، سيئول - وكالات)

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً غير محدّد باتجاه البحر، أمس، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي. وتأتي هذه التجربة البالستية الجديدة غداة إعلان بيونغيانغ أنّها أطلقت الأربعاء الماضي صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى في تجربة أشرف عليها شخصياً الزعيم كيم جونغ أون.

ووصفت بيونغيانغ اختباراتها الصاروخية الأخيرة بأنّها تمارين نووية تكتيكية تحاكي السيطرة على مطارات ومنشآت عسكرية في كوريا الجنوبية.

ونقلت يونهاب عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية قولها إنها رصدت إطلاق الصاروخ من منطقة سونان في بيونغيانغ.

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