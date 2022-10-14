بوتين: روسيا "تقوم بكل شيء كما ينبغي" في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنّ روسيا "تقوم بكل شي كما ينبغي" في أوكرانيا، بعد حوالى ثمانية أشهر من اطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وتحدث بوتين أمام الصحافيين في كازاخستان بعد مشاركته في قمم إقليمية، في وقت كانت تحتفل أوكرانيا بـ "يوم المدافعين عن البلد"، والذي شكّل مناسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليعِد شعبه بالنصر.

وقال بوتين رداً على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان يشعر بأي ندم، "ما يحدث الآن ليس مريحاً، ولكن (لو لم تهاجم روسيا أوكرانيا في 24 فبراير)، لواجهنا الموقف نفسه بعد ذلك بقليل، غير إنّ الظروف كانت ستكون أسوأ بالنسبة إلينا. لذا، نقوم بكل شيء كما ينبغي".

كذلك، أشار بوتين الى الاكتفاء حالياً بالضربات المكثّفة التي طالت بنى تحتية أوكرانية حيوية الاثنين والثلاثاء، وحدائق ومباني سكنية. وأشار إلى أنّ قصفاً جديداً مكثّفاً على المدن الأوكرانية ليس ضرورياً "في الوقت الحالي".

وكانت روسيا قد شنّت حملة القصف هذه في بداية الأسبوع رداً على الانفجار الذي دمّر جسر القرم بشكل جزئي.

واعترف الرئيس الروسي للمرة الأولى بأنّ شركاء موسكو في الاتحاد السوفيتي السابق "قلقون" بشأن الصراع في أوكرانيا.

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