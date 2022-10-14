40 ألف امرأة يخدمن في الجيش الأوكراني

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤول عسكري أوكراني اليوم الجمعة أن هناك حوالي 40 ألف امرأة يخدمن في القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال الليفتنانت جنرال سيرهي ناييف من القيادة العليا للقوات المسلحة في تصريحات للتلفزيون الأوكراني اليوم الجمعة إن أكثر من خمسة آلاف امرأة على خط المواجهة في العمليات القتالية.

وأضاف قائلا: هناك 8000 ضابطة بالجيش الأوكراني، مبينا أن جميع المناصب العسكرية مفتوحة للنساء، فهناك قناصة، وقادة مركبات وقادة وحدات مدفعية، وقادة وحدات طائرات بدون طيار من النساء.

ووفقا لأرقام سابقة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تشكل النساء 22 بالمئة من القوات المسلحة الأوكرانية.

ويقول البيان الرئاسي السابق إنه عند بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير بلغ عدد الجيش الأوكراني حوالي 200 ألف جندي.

وللمقارنة: يبلغ تعداد الجيش الألماني "بوندسفير" حاليا 184 ألفا، من بينهم 23500 مجندة، وتبلغ نسبة النساء في الجيش الألماني ما يقارب 13% من العدد الكلي لأفراد الجيش.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز