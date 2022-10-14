لوكاشينكو: لا تضعوا روسيا المسلحة نووياً في مأزق

المصدر: أ ف ب

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حذر رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو أوكرانيا والغرب اليوم الجمعة من وضع روسيا حليفته في مأزق، قائلا إن موسكو لديها سلاح نووي لسبب وجيه.

وقال لوكاشينكو، في مقتطفات من لقاء صحفي أجرته معه قناة (إن.بي.سي) الأمريكية نشرتها وكالة الأنباء الوطنية بروسيا البيضاء، "أهم شيء هو ألا تضعوا أهم محاوريكم ومعارضيكم على حد سواء في مأزق. لذا، عليكم ألا تتخطوا هذه الخطوط، هذه الخطوط الحمراء، مثلما يقول الروس. لا يمكنكم تخطيها".

ونُقل عن لوكاشينكو قوله "أما الأسلحة النووية، فأي سلاح مصنوع لغرض ما".

وأضاف "أوضحت روسيا موقفها. إن، لا قدر الله، حدث أي هجوم على أراضي روسيا الاتحادية، فيمكن لروسيا حينئذ استخدام جميع أنواع الأسلحة إن لزم الأمر".

ولم يدل لوكاشينكو بأي تعليق عن قرارات بوتين العسكرية، ولكن تعليقاته ساهمت في إبراز التوتر المتصاعد بين الشرق والغرب، إذ يوشك الشهر الثامن من الحرب على الانتهاء.

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