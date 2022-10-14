بوتين: التعبئة في روسيا تقترب من الاكتمال

المصدر: د ب ا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعبئة الجزئية للقوات الروسية للحرب في أوكرانيا من المتوقع أن تكتمل في غضون الأسبوعين المقبلين.



وقال بوتين في ختام قمة في العاصمة الكازاخية أستانا إنه تم استدعاء حوالي 222 ألف مجند حتى الآن من 300 ألف مجند يستهدف مشاركتهم. وذكر أن 16 ألف مجند جديد يقومون بالواجب القتالي بالفعل.



وعارض بوتين، الذي مني جيشه بخسائر فادحة خلال الهجوم الأوكراني المضاد في سبتمبر، التكهنات بأنه يتم التخطيط لموجة ثانية من التعبئة. وأشارت تقارير إلى خروج جماعي للرجال من روسيا بعد إعلان عملية التجنيد الأولى.



وقال زعيم الكرملين: "لم يتم تلقي طلبات من وزارة الدفاع بهذا الصدد ولا أرى أي حاجة لها في المستقبل القريب".

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