السويد: كريسترسون يستعد لتولي رئاسة الوزراء بمساعدة من اليمين

المصدر: د ب ا

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يستعد السياسي المحافظ أولف كريسترسون زعيم حزب "المعتدلين" المحافظ، لرئاسة الحكومة المقبلة في السويد، بعد إعلانه اليوم الجمعة عن اتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة مع تقديم حزب يميني متطرف الدعم لحكومته.

وبعد الإعلان عن اتفاق حكومي، قال رئيس البرلمان أندرياس نورلين إن كريسترسون سيرشح لمنصب رئيس الوزراء.

ويتم انتخاب كريسترسون للمنصب ما لم تصوت أغلبية من النواب ضده، وحينئذ يمكنه إعلان حكومته الجديدة يوم الثلاثاء وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام الملك كارل جوستاف.

وسيشكل حزبه، المعتدلون، حكومة أقلية مع الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين، والتي ستعمل عن كثب إذا كان ذلك بشكل غير رسمي مع حزب ديمقراطيي السويد الشعبوي اليميني المتطرف في البرلمان.

وقال كريسترسون /58 عاما / في مؤتمر صحفي مع قادة الحزب الآخرين في ستوكهولم: "لقد فعلنا ما كان علينا القيام به، ونحن مستعدون".

وأضاف "نحن نتطلع حقا إلى العمل معا، نحن الأربعة".

وفازت كتلة الحزب اليميني / المحافظ بقيادة حزب كريسترسون المعتدلون، إلى جانب حزب ديمقراطيي السويد، بـ 176 مقعدا من أصل 349 مقعدا في الانتخابات البرلمانية السويدية التي جرت في 11 سبتمبر.

وبعد ثماني سنوات من قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحت قيادة ستيفان لوفين ثم ماجدالينا أندرسون، جاءت النتيجة في السويد مشيرة إلى تغيير الاتجاه في الحكومة.

ومع ذلك، ليس من الواضح ولفترة طويلة ما إذا كان المعتدلون والديمقراطيون المسيحيون والليبراليون يمكن أن يتفقوا على أساس للتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد، الذي وقف ذات يوم على الحافة المتطرفة للسياسة السويدية.

ولكن لولا المساعدة غير الرسمية من الشعبويين اليمينيين المتطرفين، الذين حققوا نتيجة قياسية في الانتخابات وحلوا محل المعتدلين كثاني أقوى قوة للمرة الأولى، لما تمكنت الأحزاب الثلاثة من السيطرة على البرلمان.

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