بوتين : لا أرى حاجة لإجراء محادثات مع بايدن

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إنه "لا يرى حاجة" لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع واشنطن بسبب مجموعة من القضايا بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين رداً على سؤال عن اجتماع محتمل مع بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر "يجب أن نسأله عمّا إذا كان مستعدّاً لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا. لا أرى ضرورة، لأكون صادقاً".

وأضاف أنّ مشاركته في القمة التي تستضيفها إندونيسيا لم تتقرّر بعد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز