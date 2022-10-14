إقالة وزير المال البريطاني كواسي كوارتنغ

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير المال البريطاني كواسي كوارتنغ الجمعة بأن رئيسة الوزراء ليز تراس أقالته من منصبه، بعدما أحدثت خطتهما الاقتصادية المثيرة للجدل اضطرابات في الأسواق.

وجاء في رسالة وجهها كوارتنغ إلى تراس ونشرت على حسابه في تويتر "طلبت مني التنحي عن منصب وزيرك للمال، وقبلت".

وذكرت شبكة "بي بي سي" في وقت سابق إن كوارتنغ "لم يعد وزيرًا".

وأدى خبر إقالته إلى هبوط الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 1,1 في المئة ليسجّل 1,1199 دولارا.

وذكرت تقارير إعلامية عدة في وقت سابق بأن تراس أقالت الوزير بعدما عاد قبل الأوان من اجتماعات في واشنطن. ويرتقب بأن تعقد تراس اول مؤتمر صحافي لها في داونينغ ستريت في وقت لاحق الجمعة.

ولم يصدر أي إعلان بعد عن خليفته الذي سيصبح رابع وزير للمال يعيّن هذا العام.

وكان من المقرر أن يختتم كوارتنغ اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن نهاية الأسبوع الجاري حيث وجّهت إليه المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا انتقادات بينما أشارت إلى وجوب وضع سياسات "متماسكة منسجمة".

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