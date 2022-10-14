مقتل 6 أشخاص بينهم شرطي في إطلاق نار في نورث كارولاينا

المصدر: رويترز

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قالت محطة تلفزيونية تابعة لشبكة "إيه.بي.سي نيوز"، نقلا عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون، إن الشرطة في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية تتعامل مع حادث إطلاق نار وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس وخلف ستة قتلى بينهم ضابط شرطة.

وذكرت شرطة رالي على تويتر أنها موجودة في الموقع، وحثت السكان على البقاء في منازلهم. ولم تكشف التغريدات عن عدد القتلى.

وأفادت المحطة التابعة لشبكة إيه.بي.سي نيوز أنه من المعتقد أن المشتبه به في إطلاق النار مراهق أبيض يحمل مسدسا كبيرا، مضيفة أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

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