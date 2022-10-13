كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً نحو بحر اليابان

المصدر: د ب ا

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد نحو بحر اليابان صباح يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، حسبما أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في سول.

ولم تدل القيادة العسكرية لكوريا الجنوبية بأية تفاصيل أخرى في البداية.

كانت كوريا الشمالية أعلنت أنها أطلقت صاروخي كروز "استراتيجيين" بعيدي المدى فوق البحر الأصفر ليلة أمس الأربعاء، في إطار اختبار يهدف إلى "تعزيز القدرات النووية". وتم إطلاق الصاروخين من الساحل الغربي وحلقا لمدة نحو ثلاث ساعات.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن ارتياحه لـ"قدرات رد الفعل العالية لقواتنا المقاتلة النووية التي أثبتت مرة أخرى استعدادها الكامل لحرب فعلية لوضع الأعداء تحت سيطرتها".

وشدد على أن هذه التجربة هي "تحذير واضح آخر للأعداء".

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية من أي مدى، بعضها قادر على حمل رأس حربي نووي.

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