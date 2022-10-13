مباراة وديّة في تنس الطاولة بين أردوغان والرئيس الكازاخستاني توكايف.. فيديو

المصدر: البيان

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نشرت وكالة "الأناضول" التركية صورا تظهر الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والكازاخستاني قاسم جومارت توكايف يلعبان تنس الطاولة.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أستانا، حيث سيشارك اليوم الخميس في أعمال قمة مؤتمر التعاون وإجراءات الثقة في آسيا.

وأشارت وسائل إعلام كازاخية إلى أن رئيس كازاختسان الحالي قاسم جومارت توكايف يحب تنس الطاولة بشكل كبير، مضيفة أنه أصبح مرشحا لدرجة الماجستير في تنس الطاولة أثناء دراسته في المدرسة.

كما ذكرت أن توكايف وأردوغان قد لعبا تنس الطاولة منذ نصف عام في أنقرة.

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