بايدن وترامب.. هل تعود المنافسة الرئاسية؟

المصدر: دبي - أمجد عرار

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رغم أنه أكد عدم اتخاذه قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه واثق في قدرته على «إلحاق الهزيمة» بسلفه دونالد ترامب مجدداً.

في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، قال بايدن «أعتقد أن بإمكاني إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب مجدداً».

وسبق لبايدن أن قال للصحافيين خلال قمة حلف الناتو في مارس إنه سيسعده أن يكون ترامب خصماً له مرة أخرى.

ورداً على سؤال حول ما يريد قوله للناخبين الذين يعتبرون أنه لا يمكن إعادة انتخابه بسبب تقدمه في السن، قال بايدن «اذكر لي اسم رئيس في التاريخ الحديث أنجز ما أنجزته في العامين الأولين». وأكد أنه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة الشهر المقبل «سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار» بشأن انتخابات 2024.

وتطرقت المقابلة نفسها إلى الحرب في أوكرانيا، حيث قلل بايدن، رداً على سؤال عن مخاوف بشأن الاقتصاد وسط توقعات نمو قاتمة، من احتمال ركود، لكنه اعترف بأن ركوداً «طفيفاً» يمكن أن يحدث.

هجمات ترامب

ترامب كان عرض، خلال خطاب عام بولاية أريزونا الاثنين، مقطع فيديو ساخراً مدته دقيقتان، لما اعتبرها زلات لسان وهفوات بايدن. وقال ترامب: «جو بايدن غير قادر على التحدث بوضوح إنه يتلعثم، ولا يمكنه التفكير بوضوح. لقد قال ذات مرة لضباط إنفاذ القانون، عليكم أن تفعلوا شيئاً حيال ترامب هذا، فهو يقودني إلى القبر».

وظهر في الفيديو، بايدن خلال أحد خطاباته وهو يبحث عن جاكي فالورسكي، عضو الكونغرس التي توفيت في حادث سيارة قبل شهر من الاجتماع، وحضر بايدن جنازتها.

ولا تغيب حرب أوكرانيا عن خطابات ترامب التعبوية، حيث اتهم الأحد إدارة بايدن باستفزاز بوتين لتحريك جيشه إلى أوكرانيا. ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن ترامب اتهامه لإدارة بايدن بالقيام «بما يقترب من إجبار» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحريك جيشه إلى أوكرانيا. ووفقاً للمجلة، فإن ترامب قال في حوار هاتفي مع برنامج «صوت أمريكا الحقيقية»:

«لقد سخروا منه في الواقع، إذا نظرت إلى ذلك بعين الحق. بلدنا، وما تسمى بقيادتنا، سخروا من بوتين. قلت، كما تعلمون، إنهم أجبروه تقريباً على فعل ما يتحدثون عنه. الخطاب كان غبياً جداً».

وتعليقاً على افتراض مقدم البرنامج أن بايدن قد يرسل ترامب للتفاوض على اتفاق سلام بين روسيا أوكرانيا، شدد ترامب على أنه سعى للحفاظ على «علاقة بناءة» مع كل من بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

حرب أوكرانيا

وفي تجمع لأنصاره السبت دعا ترامب لإطلاق مفاوضات على الفور لإنهاء الصراع في أوكرانيا، محذراً من أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، واتهم بايدن بالاستخفاف بخطر نشوب حرب نووية مع روسيا.

وتلقت شعبية بايدن ضربة قوية العام الماضي مع ارتفاع معدلات التضخم وتزايد جرائم العنف في المدن وأزمة المهاجرين المستعصية على ما يبدو على الحدود الجنوبية. لكن نسبة التأييد له ما زالت أكبر من تلك المسجلة لصالح ترامب في استطلاعات الرأي. ويعول مراقبون على نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس باعتبارها مؤشراً على ما ستكون عليه الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن مياهاً كثيرة ستجري في النهر حتى ذلك الحين، ما يعني أن من السابق لأوانه ترجيح كفة أي من الرئيسين الأمريكيين الحالي والسابق.

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