ماكرون يعلن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع مضادة للطائرات

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستزود أوكرانيا أنظمة دفاع مضادة للطائرات.

وقال ماكرون، في مقابلة اليوم مع قناة «فرانس 2»: «سنقدم رادارات، وأنظمة صواريخ (مضادة للطائرات) لحماية (الأوكرانيين) من الهجمات، وخصوصاً لحمايتهم من هجمات الطائرات من دون طيار».

وكرر الرئيس الفرنسي أن بلاده تعتزم تسليم أوكرانيا مزيداً من مدافع «قيصر».

وأضاف: «سلَّمنا 18 مدفعاً منذ بدء الحرب. نعمل على تسليم ستة مدافع إضافية مع الدنمارك».

وأوضح أن المدافع المذكورة كانت مخصصة أصلاً للجيش الدنماركي، متابعاً: «نحاول تسليمها للأوكرانيين فوراً».

وطلبت كييف من حلفائها مساعدتها على تعزيز دفاعها الجوي، بعد يومين من قصف روسي كثيف استهدف خصوصاً العاصمة الأوكرانية، وخلَّف عشرات الضحايا المدنيين، ودمَّر بنى تحتية.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي إحداث «درع» للدفاع الجوي فوق بلاده.

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