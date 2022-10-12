بوتين: روسيا مستعدة لاستئناف شحنات الغاز عبر خط نورد ستريم2

المصدر: د ب ا

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ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لاستئناف شحنات الغاز على أحد خطي الأنابيب تحت الماء، اللذين تضررا بسبب انفجارات مازالت غامضة وقعت أواخر الشهر الماضي.

وقال بوتين إنه يبدو أن خط الأنابيب "نورد ستريم2"، الذي يربط بين روسيا وألمانيا، عبر بحر البلطيق، والذي تم بناؤه بشكل كامل، لكن لم يدخل حيز التشغيل الفعلي- ربما يتم إصلاحه، حتى تتدفق الإمدادات مرة أخرى إلى أوروبا.

وكان خطا أنابيب "نورد ستريم1" و"نورد ستريم2" قد دمرا بسبب انفجارات قوية تحت الماء، وقعت في سبتمبر الماضي، وصفتها عواصم أوروبية بأنها حالات تخريب مشتبه بها.

وقال بوتين خلال ظهوره في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو "ليس هناك أي شك في أن هذا عمل من أعمال الإرهاب الدولي وهو سابقة في غاية الخطورة ".

وأضاف أن الهدف كان قطع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل لا رجعة فيه وإضعاف أوروبا.

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