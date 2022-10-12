الوزير البولندي للشؤون الأوروبية يغادر الحكومة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

صرح الوزير البولندي للشؤون الأوروبية كونراد شيمانسكي بأنه سوف يغادر الحكومة، وذلك في مقابلة مع قناة بولسات نيوز الإخبارية المحلية.

وقال إنه يأمل أن تكون مغادرته فرصة لـ"انفتاح جديد" في العلاقات بين بولندا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بولندا لم تحصل بعد على ملايين اليوروهات من صندوق التعافي الأوروبي ما بعد الجائحة وسط خلاف حول استقلالية القضاء.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس أندريه دودا على تعديلات حكومية الساعة الثالثة عصرا في وارسو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز