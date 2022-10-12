أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا

المصدر: وكالات

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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة نُشرت مساء الثلاثاء أن أوكرانيا تلقّت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا.

وقال ريزنيكوف إن "عهداً جديداً للدفاع الجوي بدأ" في أوكرانيا.

وأكد ريزنيكوف أنّ "هذه مجرّد البداية"، مؤكدا "نحن بحاجة إلى المزيد، هناك واجب أخلاقي لحماية سماء أوكرانيا من أجل إنقاذ شعبنا".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد وعد كييف في يونيو بتسليمها أنظمة "إيريس-تي" (Iris-T) القادرة على حماية مدينة كبيرة من الغارات الجوية، على حد تعبيره.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أنّ أول دفعة من هذه المعدّات ستُسلّم إلى كييف في "الأيام المقبلة"، وثلاثة أخرى في العام المقبل.

من جهتها، وعدت الولايات المتحدة بأنظمة صواريخ "ناسامز" (NASAMS) أرض- جو، على أن تسلّم اثنين منهما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة وستة أخرى كجزء من مساعدات طويلة الأجل.

ويُصنّع نظام الصواريخ هذا من قبل شركة "رايثيون" (Raytheon) الأمريكية والمجموعة النروجية "كونغسبيرغ" (Kongsberg).

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