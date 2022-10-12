روسيا تعتقل 8 أشخاص لصلتهم بتفجير جسر القرم

المصدر: وكالات

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اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي خمسة روس وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بالانفجار الذي دمر جسر القرم يوم السبت الماضين بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية اليوم الأربعاء، إن هذا "الهجوم الإرهابي" من تنظيم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تمّ إخفاء المتفجّرات في "لفائف تغليف بلاستيكية" أُرسلت في أغسطس من ميناء أوديسا في أوكرانيا، ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا، قبل دخولها إلى روسيا.

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