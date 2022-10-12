خطاب مهم ومثير لبوتين اليوم

المصدر: البيان

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يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في أسبوع الطاقة الروسي، وفق ما كشف السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، معتبرا "هذا الحدث مهم للغاية، وسيكون الخطاب مثيرا للاهتمام".

وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "غدًا سيتحدث الرئيس في أسبوع الطاقة الروسي، وكما هو الحال دائمًا، يعد حدثا تمثيليا مهما للغاية، هناك ضيوف أجانب بالطبع وممثلو تجمع روسيا للوقود والطاقة، خطاب الرئيس دائمًا ما يكون أكثر من مثير للاهتمام في هذا الحدث، أكرر مرة أخرى الحدث سنوي".

وصرح بيسكوف أن الرئيس بوتين سيغادر متوجها إلى أستانا اليوم الأربعاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، حيث يمتد جدول أعماله هناك ليومي الخميس والجمعة.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان غدا الخميس لبحث العلاقات بين البلدين والملف الأوكراني، بحس وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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