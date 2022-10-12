ترامب في "مجرد تذكير": رئيس أمريكي أضاع الرموز النووية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الأسبق بيل كلينتون، أضاع الرموز النووية أثناء وجوده في منصبه.

وأعاد ترامب نشر بيان عبر منصة "الحقيقة الاجتماعية" من المساعد العسكري السابق لكلينتون روبرت باترسون، الذي كتب: "مجرد تذكير، لكن بيل كلينتون في الواقع فقد الرموز النووية خلال فترة ولايتي معه".

وكان باترسون، والرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الجنرال هيو شيلتون، زعما أن بطاقة الهوية المستخدمة للوصول إلى "كرة القدم"، وهي الحقيبة التي تحمل الرموز النووية، وضعت في غير محلها خلال إدارة كلينتون، على الرغم من أن الأول يدعي أن الحادث وقع في العام 1998 والأخير يقول أنه وقع في العام 2000.

ولم يؤكد البيت الأبيض أبدا ما إذا كانت الرموز قد فقدت، ورفض كلينتون منذ ذلك الحين التعليق على تقارير وسائل الإعلام حول فقدان الرموز المزعوم، وفق "روسيا اليوم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز