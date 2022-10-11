إعلان موعد تتويج الملك تشارلز الثالث

المصدر: أ ف ب

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أعلن قصر باكنغهام، اليوم، أن الملك تشارلز الثالث سيتوَّج في السادس من مايو 2023 في كاتدرائية وستمنستر في لندن، إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم تتطلع إلى المستقبل.

وبعد ثمانية أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاماً، سيترأس الاحتفال الديني وفقاً للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

وقال قصر باكنغهام، في بيان، إن التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية.

ويتوقع أن يحافظ الاحتفال في بلد يعاني حالياً أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع إدخال عناصر حديثة.

ويقام هذا الحدث تقليدياً في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش، وتسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال.

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