الشرطة الهولندية تداهم عصابة أوروبية لغسل الأموال والاتجار بالمخدرات

المصدر: د ب ا

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أعلنت الشرطة الهولندية توجيه ضربة قاصمة لعصابة دولية لغسل الأموال والإتجار بالمخدرات اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة في روتردام اليوم أنها ألقت القبض على سبعة مشتبه بهم خلال تفتيش منازل في 22 موقعا بثلاث دول، ويشتبه بضلوعهم في غسل الأموال وتهريب المخدرات. ويعتقد المحققون أن العصابة غسلت أكثر من 100 مليون يورو (97 مليون دولار) على مدار عدة أعوام.

وانصب التركيز الرئيسي في العملية على مدن روتردام وأمستردام ولاهاي في هولندا، وفقا للشرطة. وتم أيضا تفتيش شقق سكنية ومقرات تجارية في صربيا ولوكسمبورج.

وصادر المحققون عددا من الممتلكات من بينها سيارات فارهة وأجهزة كمبيوتر ومبالغ مالية طائلة. وأشارت تقارير إلى أن عدة مئات من رجال الشرطة شاركوا في العملية. وانطلقت التحقيقات منذ سنتين وما زالت جارية، ولا يستبعد القبض على المزيد من المشتبه بهم.

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