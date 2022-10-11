بولندا مستعدة لاستقبال مزيد من اللاجئين من أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أكدت وزيرة الاسرة والسياسة الاجتماعية البولندية مارلينا مالاج أن بولندا تستعد لاحتمالية حدوث موجة جديدة من اللاجئين من أوكرانيا بعد تكثيف الهجمات الروسية.

وأضافت لشبكة " تي في بي" العامة " نحن على استعداد في أي وقت، فحدودنا مفتوحة، ونحن مستعدون لوجستيا لاستقبال اللاجئين".

وأوضحت أن الأوكرانيين سوف يجدون الدعم والحماية في بولندا، مثلما كان الحال عندما اندلعت الحرب في أواخر فبراير الماضي، والشهور التي أعقبته.

ويشار إلى أن بولندا وأوكرانيا تتشاركان حدودا لمسافة أكثر من 500 كيلومتر. وكانت الحكومة البولندية قد أفادت في سبتمبر الماضي أن نحو 3ر1 مليون لاجئي أوكراني يعيشون في بولندا.

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