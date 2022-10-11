منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: هجمات روسيا الصاروخية على أوكرانيا "إرهاب"

المصدر: د ب أ

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وصفت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الهجمات الصاروخية الروسية المكثفة الأخيرة على العديد من المدن الكبرى في أوكرانيا بأنها "إرهاب" ضد السكان المدنيين.

وجاء في بيان مشترك صادر عن قادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مساء أمس الاثنين: "هذه الأعمال العسكرية الشنيعة تمثل ازدراء تاما للقانون الدولي وانتهاكا له، بما في ذلك القانون الإنساني".

وقالت قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك وزير الخارجية البولندي ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيجنيو راو والأمينة العامة الألمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد: "السبب الوحيد وراء هذه الأعمال الوحشية والقاسية هو نشر الإرهاب والتعويض عن الفشل في تحقيق الأهداف التكتيكية والاستراتيجية".

يشار إلى أن روسيا هي واحدة من 57 دولة أعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وعلى مدى سنوات، راقبت المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها وقف إطلاق النار الهش بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير، انسحب مراقبو المنظمة.

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