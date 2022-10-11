من هو القائد الجديد لعمليات الجيش الروسي الخاصة في أوكرانيا؟

المصدر: البيان

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عينت روسيا الجنرال سيرغي سوروفكين لقيادة عمليتها في أوكرانيا، في نفس اليوم الذي تعرض فيه جسر "كيرتش" إلى انفجار أدى إلى غرق جزء من الطريق السريع في القرم وتسبب في حريق كبير في السكك الحديدية.

وبتعيينه، تسمي روسيا لأول مرة قائداً ميدانياً عاماً لما تصفه بـ"العملية الخاصة" في أوكرانيا، مما قد يشير إلى أنها تريد استدراك تراجعها هناك مع تقدم قوات كييف في جميع المناطق الأربع التي ضمتها في استفتاءات مثيرة للجدل، بحسب مونت كارلو.

تم تعيين سوروفيكين، القائد السابق لقوات الفضاء الروسية، في الصيف كقائد للمنطقة العسكرية الجنوبية محل الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي بقي في منصبه عدة شهور فقط.

وينظر إلى سوروفيكين على أنه حسّن فعالية القوات الروسية، التي تقاتل في شرق أوكرانيا، بعد أن عانت الفرق العسكرية هناك من ضعف الاتصال والتعاون والتنسيق في ما بينها.

قضى سوروفيكين فترتين في السجن بتهمة بيع أسلحة أول مرة ثم بتهمة قيادة طابور عسكري ضد المتظاهرين خلال محاولة انقلاب عام 1991، وكان وقتها برتبة نقيب، كما عمل سابقاً في طاجيكستان والشيشان وسوريا.

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