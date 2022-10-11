قتيل وجريح في استهداف حافلة مدرسية بباكستان

المصدر: مينغورا (باكستان) - أ.ف.ب

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قتل سائق حافلة مدرسية وأصيب تلميذ بجروح خطرة، أمس، في هجوم استهدف الحافلة بمقاطعة سوات، في شمال باكستان، وفق الشرطة.

وقال الضابط في الشرطة علي بادشاه «تمكن المهاجم من الفرار ويجري البحث عنه». وأوضح أن الطفل المصاب يبلغ بين 10 و11 عاماً.

وشهدت المنطقة احتجاجات شارك فيها نحو 2000 تلميذ من المدارس الخاصة عقب الهجوم أمس.

وقال مدير إحدى المدارس، أحمد شاه لوكالة فرانس برس «الناس غاضبون ويتظاهرون. أتى تلاميذ من كل المدارس الخاصة للمشاركة بالاحتجاجات».

وفي مدينة قريبة من مينغورا، أصيبت فتاتان وصبي بجروح الاثنين في تبادل لإطلاق النار. ولكن الشرطة رجحت فرضية «الثأر الشخصي» في هذا الهجوم.

وتجري الحكومة الباكستانية وحركة طالبان باكستان مفاوضات لوقف إطلاق النار منذ عام، ويتبادل الطرفان التهم بخرق الهدنة.

وشهد الوضع الأمني في باكستان تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة، مع زيادة العمليات العسكرية ضد طالبان.

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