بوتين يلتقى بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

المصدر: د ب ا

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من المقرر أن يلتقى الرئيس الروسي فلادمير بوتين بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي غدا الثلاثاء في سان بطرسبرج، حسبما ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وقال جروسي إنه يجري مفاوضات مع كييف وموسكو بشأن تشكيل منطقة حماية حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا، في ظل الهجمات المستمرة.

وأعرب عن أمله في أن تحد منطقة الحماية من خطر وقوع حادث في المحطة، عقب أي انقطاع متكرر للكهرباء بسبب القصف.

يشار إلى أن روسيا تسيطر على المحطة النووية منذ بداية مارس الماضي، عندما احتلت قوات موسكو مناطق كبيرة من جنوب أوكرانيا. مع ذلك، فإن العاملين بالمحطة من الأوكرانيين.

وقد تم استعادة الكهرباء الخارجية للمحطة مساء أمس الاحد بعد أحدث انقطاع بسبب القصف، مما جدد المخاوف من وقوع حادث مميت.

وفي حال انقطاع الكهرباء الخارجية، فإن مولدات الديزل تعمل بصورة ألية. مع ذلك، وفقا للشركة المشغلة للشركة، فإن إمدادات الديزل يمكن أن تفيد عمليات الطوارئ لمدة 10 أيام فقط.

يذكر أن القصف مستمر على أساس يومي في الموقع، وقد طالب جروسي مؤخرا بوقف القصف فورا، حيث أن الهجمات تزيد من خطر وقوع حادث نووي.

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