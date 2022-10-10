مولدافيا: صواريخ استهدفت أوكرانيا عبر مجالنا الجوي

المصدر: أ ف ب

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أعلنت مولدافيا اليوم الاثنين أن صواريخ كروز أطلقتها القوات الروسية على أوكرانيا عبرت مجالها الجوي، واستدعت سفير موسكو للحصول على توضيحات.

وقال وزير خارجية مولدافيا نيكو بوبيسكو على تويتر إن "ثلاثة صواريخ كروز أُطلقت باتّجاه أوكرانيا صباح اليوم من سفن روسية في البحر الأسود عبرت المجال الجوي لمولدافيا".

وأضاف "أمرت باستدعاء السفير الروسي لتقديم توضيحات".

وأعرب بوبيسكو عن غضبه حيال الضربات العديدة التي استهدفت مدنا أوكرانية الاثنين، غداة تحميل موسكو الجانب الأوكراني مسؤولية انفجار استهدف الجسر الذي يربط بين القرم وروسيا.

وقال "الضربات الصاروخية الروسية العديدة التي استهدفت أهدافا مدنية ومدنا في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، مروعة. على روسيا التوقف عن القتل".

وأشار إلى أن مكتبه تواصل مع موظفي السفارة المولدافية في كييف وانهم بأمان "ويختبئون من هذه الهجمات العشوائية على المدنيين".

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