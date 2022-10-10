5 قتلى و12 جريحاً حتى الآن في القصف على كييف

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 12 بجروح في حملة القصف التي استهدفت كييف صباح اليوم الإثنين، وفق حصيلة أولية أعلنتها الشرطة الأوكرانية.

وأفادت الشرطة عبر فيسبوك "أحصينا حتى الآن خمسة قتلى و12 جريحا" مشيرة إلى أن "معظم" عمليات القصف استهدفت "وسط العاصمة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن اليوم الإثنين سقوط قتلى وجرحى في سلسلة من عمليات القصف غير المسبوقة منذ أشهر من حيث نطاقها، وذلك بعد عملية تفجير دمرت جزءا من جسر القرم بين روسيا وشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.

واستهدف القصف منطقة لفيف في غرب البلاد بعيدا عن خط الجبهة، وعلى دنيبرو (وسط) وزابوريجيا (جنوب).

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "يحاولون تدميرنا جميعا، إزالتنا عن وجه الأرض".

وصباح اليوم الإثنين، استهدف قصف العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا "عديدة" أخرى، فيما دعت الرئاسة الأوكرانية المواطنين إلى "البقاء في الملاجئ".

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن العاصمة الأوكرانية تتعرض للقصف بصواريخ روسية.

وأضاف كليتشكو على منصة "تيليجرام" اليوم الاثنين إن أهدافا تعرضت للقصف في وسط كييف، مطالبا المواطنين بالاحتماء في أماكن آمنة.

ووقعت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن لفيف وترنوبل ودنيبرو، بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بتدبير انفجار قوي ألحق أضرارا بجسر رئيسي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

ونقلت شبكة سوسبلين العامة الأوكرانية عن خدمات الطوارئ قولها إن هناك قتلى وجرحى في كييف لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل عن الضحايا.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليجرام "وقعت عدة انفجارات في منطقة شيفتشينسكيفسكي وسط العاصمة".

وتخلت روسيا عن هجوم مبكر على كييف في مواجهة مقاومة شرسة مدعومة بالأسلحة الغربية.

وتركز موسكو في الوقت الراهن على الجنوب ودونباس، وهي منطقة في الشرق تضم لوجانسك وجارتها دونيتسك، ونشرت مدفعية شديدة القوة في بعض من أعنف المعارك البرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز