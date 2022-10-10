قتلى وجرحى في انفجارات وسط كييف.. فيديو

المصدر: وكالات

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أدت عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكوفسكي وسط العاصمة اليوم الإثنين إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص، بحسب متحدث باسم خدمات الطوارئ للإذاعة العامة الأوكرانية.

وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو وقوع عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكوفسكي وسط العاصمة.

ونقلت قناة " روسيا اليوم" باللغة العربية عن كليتشكو القول: "إنه تم إرسال جميع خدمات الطوارئ إلى الموقع".



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