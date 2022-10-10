انزلاق التربة يقتل 22 شخصاً في فنزويلا

المصدر: أ ف ب

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قضى 22 شخصاً واعتُبر أكثر من 50 في عداد المفقودين في انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومتراً جنوب غرب كراكاس على ما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيس.

وقالت رودريغيس، لوسائل إعلام محلية: «فاضت خمسة جداول، وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية، وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلاً»، مضيفةً: «ثمة 52 شخصاً مفقوداً».

وفي لاس تيخيرياس، شاهد صحافيون عدداً كبيراً من المنازل تهدَّم، فيما اجتاحت وحول متاجر عدة، وانتشرت أشجار في الشوارع بعدما جرفها انزلاق التربة من الجبال.

ويشارك نحو ألف شخص في عمليات الإنقاذ، على ما أفاد وزير الداخلية والعدل ريميخيو سيبايوس إيتشاسو، وتفقد الوزير المكان للوقوف على الأضرار.

يُذكر أنه في عام 1999 أسفرت انزلاقات تربة واسعة عن مقتل عشرة آلاف شخص في ولاية فارغاس على بعد 25 كيلومتراً شمال كاركاس.

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