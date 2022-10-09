بوتين يخص الدول الأكثر فقراً في يوم عمال الزراعة برسالة

المصدر: موسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده للمساهمة في حل مشكلات الغذاء العالمية ومساعدة الدول الأكثر فقراً بصفة خاصة.

وذكرت وكالة «تاس»، أن تصريحات بوتين جاءت خلال خطاب ألقاه، الأحد، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بمناسبة يوم عمال الزراعة والصناعات التحويلية.

وقال «نلبي بشكل كامل الطلب المحلي بالنسبة للمنتجات الأساسية، ونوفر أمناً غذائياً جديراً بالثقة، وعلاوة على ذلك، نعمل على تنمية إمكانياتنا التصديرية، وأود أن أؤكد ذلك، نحن على استعداد للمساهمة في التغلب على التحديات العالمية المتعلقة بالغذاء وتقديم المساعدات اللازمة للدول النامية الأشد فقراً».

وأشار بوتين إلى أن تحقيق ذلك هو نتيجة مباشرة لجهود العاملين في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، وعملهم الصعب والمهم والمسؤول للغاية في الوقت ذاته، مضيفاً «العمل تحت ضغط غير مسبوق بسبب العقوبات يمثل تحديات جديدة بالنسبة لقطاع الزراعة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز