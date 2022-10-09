كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه البحر

المصدر: (عواصم - أ.ف.ب )

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أطلقت كوريا الشمالية الليلة الماضية صاروخاً بالستياً في اتجاه البحر، في عملية إطلاق هي السابعة في أسبوعين، بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، كما نقلت عنه وكالة يونهاب. ولم يدلِ قادة أركان الجيش الكوري الجنوبي بمزيد من التفاصيل. بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الياباني عملية الإطلاق على «تويتر»، وقال:

«أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ بالستي. مزيد من المعلومات في وقت لاحق». ويبدو أن الصاروخ سقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بحسب الحكومة اليابانية.

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