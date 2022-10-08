حصيلة ضحايا إعصار إيان في أمريكا تصل إلى 100 قتيل

المصدر: د ب ا

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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإعصار "إيان" في الولايات المتحدة إلى 100 قتيل، مما يجعله ثالث أكثر الأعاصير فتكا التي تضرب البر الرئيسي الأمريكي خلال عقد من الزمان، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

ويستمر عدد الوفيات المؤكدة في ثلاث ولايات في الارتفاع بعد تسعة أيام من وصول إيان إلى اليابسة في فلوريدا مع رياح تبلغ سرعتها 150 ميلا (240 كيلومترا) في الساعة، مما أدى إلى تسوية منازل بالأرض وإطلاق العنان للفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي عن 6ر2 مليون منزل وشركة.

وأسفر الإعصار عن مقتل 94 شخصا في فلوريدا وخمسة في نورث كارولينا وواحد في فرجينيا.

كما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في كوبا، التي كان إيان يضربها قبل أن يضرب الولايات المتحدة.

وجعلت الفيضانات والدمار الذي خلفه إيان من الصعب معرفة عدد القتلى في العاصفة بالضبط.

وتوقع المسؤولون أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع.

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