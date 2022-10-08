الرئاسة الأوكرانية تشير إلى ضلوع روسي في الانفجار على جسر القرم

المصدر: أ ف ب

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أشارت الرئاسة الاوكرانية السبت الى أن الانفجار الذي خلف اضرارا في جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة، هو نتيجة نضال داخلي في أوساط الحكم في موسكو، لافتة الى "ضلوع روسي" فيما حصل.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تعليق نشرته الرئاسة "من الملائم أن نلاحظ أن الشاحنة التي انفجرت، وفق كل المؤشرات، دخلت الجسر من الجانب الروسي. اذن، ينبغي البحث عن الاجوبة في روسيا (...) كل ذلك يشير بوضوح الى ضلوع روسي".

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