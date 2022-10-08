استئناف حركة السيارات على جسر القرم بعد تعطلها بسبب انفجار

المصدر: أ ف ب

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استؤنفت اليوم "السبت" حركة السيارات على جسر القرم الذي اصيب بأضرار قبل بضع ساعات جراء انفجار شاحنة مفخخة،بحسب ما افادت السلطات في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو العام 2014.

وقال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف على تلغرام "بدأت حركة السيارات على جسر القرم. الحركة فتحت أمام السيارات والحافلات مع عمليات تفتيش كاملة".

وأعلن محققون روس، "السبت"، عن سقوط 3 قتلى بعدما انفجرت شاحنة على الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا والبر الرئيسي الروسي، مضيفين أنه لم يتم بعد تحديد هوية صاحب المركبة.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية في بيان: "بحسب المعلومات الأولية، قتل ثلاثة أشخاص" رجّحت أن يكونوا "ركاب سيارات كانت قرب الشاحنة المنفجرة".

وأضافت أن المحققين توصلوا لتفاصيل عن الشاحنة المسجلة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا وصاحبها الذي يجري حالياً تحديد محل إقامته.

يذكر أن افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجسر في عام 2018 بعد ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ما أدى إلى فرض عقوبات على روسيا وتدهور العلاقات مع الغرب.

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