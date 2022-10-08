بوتين يوقع مرسوماً لنقل عمليات مشروع سخالين إلى روسيا

المصدر: د ب ا

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم لنقل عمليات مشروع "سخالين" للنفط والغاز إلى روسيا، وهي خطوة ربما تؤدي إلى الانسحاب النهائي لشركة "اكسون موبيل كورب" من الشرق الأقصى الروسي.

وسيتولى كيان قانوني روسي جديد حقوق ومسؤوليات اتحاد المستثمرين الحالي والمشغل "اكسون نيفتيجاز ليمتيد"، طبقا لإشعار صدر أمس الجمعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ولدى أصحاب الحصص الأجانب شهر واحد للإعلان عما إذا كانوا سيحتفظون بحصصهم في الشركة الجديدة.

وأولئك، الذين سينسحبون سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض، والتأقلم مع خسائر محتملة ظهرت أوائل هذا العام، وسط توقف إنتاج مشروع "سخالين-1".

كانت شركة "إكسون" قد أوقفت الإنتاج في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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