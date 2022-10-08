استطلاع: لولا سيحصد 53% من الأصوات وبولسونارو 47% في انتخابات البرازيل

المصدر: أ ف ب

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سيفوز الرئيس اليساري الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ب53 بالمئة من الأصوات مقابل 47 بالمئة للرئيس اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر، كما كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة.

والاستطلاع الذي أجراه "داتافوليا" وهو الأول الذي ينشره المعهد المرجعي منذ الدورة الأولى التي جرت في الثاني من أكتوبر وفاز فيها لولا بـ48 بالمئة من الأصوات مقابل 43 بالمئة لبولسونارو، بهامش خطأ حدد بنقطتين مئويتين.

وشمل الاستطلاع عينة من 2884 ناخبا وأجري من الاربعاء إلى الجمعة.

وواجهت معاهد استطلاعات الرأي في البرازيل انتقادات واسعة لأنها لم تتوقع النتيجة التي حققها الرئيس الحالي وتحدثت عن حصوله على 37 بالمئة فقط من الأصوات في الدورة الأولى. وكشف آخر استطلاع نشره "داتافوليا" حينذاك أن لولا سيحصل على خمسين بالمئة من الأصوات وبولسونارو 36 بالمئة.

وكشف استطلاع آخر أجراه معهد "أيبيك" حينذاك أن لولا سيحصل على 51 بالمئة من الأصوات مقابل 37 بالمئة لبولسونارو.

وهذا المعهد قدر الأربعاء النسبة التي سيحصل عليها لولا في الدورة الثانية بـ55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لبولسونارو.

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