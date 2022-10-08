روسيا تفشل مخططاً إرهابياً في ستافروبول

المصدر: (موسكو -د.ب.أ )

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أعلن مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه تم اعتقال مسلحين من أنصار تنظيم «داعش» الإرهابي، خططوا لتفجير محطة للحافلات في مدينة ستافروبول بجنوب روسيا.

وأشار المصدر، إلى أن عناصر الأمن اعتقلوا الإرهابيين وهم يحضّرون للعملية، وقد عثر بحوزتهم على مواد لتحضير عبوة ناسفة وكذلك وسائل للاتصال، بحسب قناة «أر تي عربية» الروسية، على موقعها الإلكتروني. وشدد المصدر على أن التحقيق مستمر، حيث يواجه المعتقلون تهمة «التحضير لعمل إرهابي». ونشرت المخابرات الروسية شريط فيديو ظهر فيه اعتراف أحد المعتقلين -الذي ذكر أنه كان ينوي التوجه إلى إفريقيا للانضمام إلى صفوف داعش. وأضاف المعتقل: «لكن قبل ذلك، كان يجب علينا تنفيذ عملية إرهابية في ستافروبول».

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