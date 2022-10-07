زيلينسكي يعلن تحرير نحو 2500 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن قوات كييف استعادت نحو 2500 كيلومتر مربع من الأراضي التي سيطرت روسيا منذ بدء هجومها المضاد في نهاية سبتمبر.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية، التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "هذا الأسبوع وحده، حرر جنودنا 776 كيلومترا مربعا من الأراضي في شرق بلدنا و29 بلدة ستّ منها في منطقة لوغانسك. وفي المجموع، تم تحرير 2434 كيلومترا مربعا من أراضينا و96 بلدة منذ بداية هذه العملية الهجومية".

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