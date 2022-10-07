بعد ساعات من نيلها «نوبل».. روسيا تصادر مكاتب «ميموريال»

المصدر: أ ف ب

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أمرت محكمة في موسكو، اليوم، بمصادرة مكاتب منظمة «ميموريال» في موسكو، وذلك بعد بضع ساعات من نيل المنظمة غير الحكومية جائزة نوبل للسلام إلى جانب ناشط بيلاروسي ومنظمة أوكرانية غير حكومية.

وقالت محكمة تفيرسكوي، لوكالة إنترفاكس للأنباء، إثر محاكمة جديدة استهدفت المنظمة، إن المكاتب الرئيسية لميموريال في روسيا «تحولت ممتلكات عامة».

ومكاتب المنظمة في وسط موسكو تضم خصوصاً الخدمات الإدارية التابعة لها، وكانت تستضيف معارض منتظمة مفتوحة للعموم.

وقال ممثل لمحكمة تفيرسكوي إن ميموريال «ضالعة في إعادة تأهيل المجرمين النازيين، وشوهت سمعة السلطات، ورسمت صورة مغلوطة عن الاتحاد السوفيتي»، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

والمنظمة محظورة في روسيا منذ ديسمبر 2021، وتعتبر رمزاً للدفاع عن الحريات وذاكرة للقمع السياسي في البلاد وزمن الاتحاد السوفيتي السابق.

ومُنحت جائزة نوبل للسلام اليوم، وتقاسمتها مع الناشط البيلاروسي أليس بيلياتسكي، والمركز الأوكراني للحريات المدينة، مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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