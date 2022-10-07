ارتفاع حصيلة وفيات الانهيار الثلجي في جبال الهيمالايا

المصدر: أ ف ب

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قُتل 26 شخصاً على الأقل من أفراد مجموعة من متسلقي الجبال جراء انهيار ثلجي في الجانب الهندي من جبال الهيمالايا قبل ثلاثة أيام، فيما لا يزال عشرة آخرون في عداد المفقودين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اليوم.

وضمّت المجموعة 34 متدرباً في معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي، إضافة إلى سبعة مدربين وممرضة. وكانت حصيلة سابقة الجمعة أفادت بمقتل 19 منهم على الأقل.

وقع الانهيار الثلجي قرب قمة جبل دروبادي كا داندا-2 على ارتفاع 4880 متراً في ولاية أوتارانتشال (شمال).

وقال مسؤول في معهد نهرو، الوكالة الحكومية: «استعدنا إلى الآن 26 جثة، تعود 24 منها إلى متدربين»، مشيراً إلى أن الجثتين المتبقيتين تعودان إلى مدرّبَين.

ولا يزال ثلاثة من أفراد المجموعة في عداد المفقودين، وفق المسؤول الذي أشار إلى أن عمليات البحث توقّفت، اليوم، بسبب رداءة الطقس.

وقال المسؤول إن عمليات البحث ستُستأنف صباحاً.

وقالت ريديم أغروال من الوكالة الوطنية المسؤول عن إدارة الكوارث في ولاية أوتارانتشال إنه تم إنقاذ 32 شخصاً في الموقع.

وجاء في تقرير محدّث لوكالة إدارة الكوارث في محافظة أوتاركاشي أن الأرقام تشمل 20 شخصاً في معسكر متقدم لرحلة التسلق لم يضربه الانهيار الثلجي.

ورغم غياب الدراسات اللازمة لتحديد تأثير التغير المناخي على جبال الهيمالايا، فإنّ المتسلقين لاحظوا أنّ الشقوق الجليدية اتّسعت، وزادت مساحات المياه في المناطق التي كانت سابقاً مكسوة بالثلوج، إضافة إلى ارتفاع عدد البحيرات الجليدية.

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