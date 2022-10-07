في سابقة تاريخية .. ألمانيا تعين أول امرأة في منصب قيادي بالبحرية

المصدر: د ب ا

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في سابقة تاريخية، أعلنت البحرية الألمانية ترقية امرأة إلى منصب قيادي في البحرية.

وأعلنت مدرسة التكنولوجيا البحرية في باروف بالقرب من مدينة شترالسوند المطلة على بحر البلطيق، اليوم الجمعة، تعيين الكابتن كورفيت، فيكتوريا كيتسمان /36 عاما/، قائدة على مجموعة التدريس (C) في المدرسة.

و لا يعتبر هذا التعيين خطوة معتادة، بحسب قائد المدرسة سفين يانسن، والذي قال: "أعتقد أنه من الرائع أن تكون لمدرستنا السبق في تعيين أول قائدة بحرية".

وأضاف يانسن أن المجموعة التدريسية (C) هي وحدة تدريب أساسية تضع الأساس لمهن المجندين، موضحا أن عمل المجندين تحت قيادة امرأة كقائد كتيبة عند انضمامهم لأول مرة إلى القوات المسلحة سيشكل تصورات للسنوات القادمة.

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