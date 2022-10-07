رئيس وزراء بلغاريا السابق يرفض الحكومة الائتلافية المقترحة

المصدر: د ب ا

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أصبح مسار بلغاريا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الرابعة خلال الأشهر الـ18 الماضية، أكثر صعوبة اليوم الجمعة.

وأعرب كيريل بيتكوف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء البلغاري في الفترة من ديسمبر 2021 إلى أغسطس 2022، اليوم، عن عدم اهتمامه بالانضمام إلى الائتلاف المقترح من جانب بويكو بوريسوف، الفائز بالانتخابات، والذي ينتمي ليمين الوسط، حيث إن هذا الائتلاف يرتكز على دعم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بيتكوف، المؤيد للغرب ومؤسس حزب "فلنواصل التغيير" إن تعريفه للحكومة الأوروبية-الأطلسية هو تعريف "بدون فساد"، ليوجه بذلك انتقادا لبوريسوف، الذي واجه اتهامات بالفساد في السابق.

وقال آسن فاسيليف، الشريك المؤسس لحزب (فلنواصل التغيير): "لن نجري محادثات مع حزب (مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا)، ولن نشارك معه في مفاوضات لتشكيل حكومة".

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