اليابان تفرض المزيد من العقوبات على روسيا

المصدر: د ب ا

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وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على فرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب تحرك موسكو أحادي الجانب لضم أربع مناطق في أوكرانيا.

وسيضيف مجلس الوزراء الياباني ما مجموعه 81 شخصا وتسع مؤسسات إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن.إتش.كيه".

وتضم القائمة انفصاليين موالين لروسيا في شرق وجنوب أوكرانيا يعتقد أنهم المسؤولون المباشرون عن الضم أحادي الجانب. كما تضم مسؤولين حكوميين كبارا ومنظمات على صلة بالجيش.

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